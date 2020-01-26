НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбуком» в товарищеском матчеСиницина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льдуПападакис попыталась занять наивысшую ступень пьедестала во время награждения на ЧЕДубль Неймара позволил «ПСЖ» одолеть сопротивление «Лилля»Вышел патч 7.24 в Dota 2. Snapfire и Void Spirit добавили в CM, убрали святыни, предметы 5 разряда падают после 60-й минуты«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбуком» в товарищеском матчеВ контрольном поединке на сборах в Испании московский «Локомотив» сыграл вничью с корейским «Чонбуком».рекламаПрезидент UFC отреагировал на гибель Коби БрайантаДействующий президент UFC Дана Уайт отреагировал на гибель легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает Sport24.«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Наполи» за 1-й тайм«Наполи» принимает «Ювентус» (0:0, перерыв) в рамках 21-го тура Серии А. «Бьянконери» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме.Новости, 26.01.2020, 11:00. Полный выпуск- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Алёна Косторная. «Серебро» и «бронза» - у Анны Щербаковой и Александры Трусовой.«Шрусбери Таун» - «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 1/16 финала Кубка Англии 2019/20«Шрусбери Таун» «Землеройки» выступают в Лиге Один, третьем по силе дивизионе Англии. Сезоном ранее «Шрусбери» выступал там же и сражался за выживание.«Реал» обыграл «Вальядолид» и единолично возглавил примеру«Вальядолид» на своем поле уступил «Реалу» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Начо.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаПоединок Райана Бейдера и Вадима Немкова анонсирован официальноДействующий чемпион Bellator в двух весовых категориях, Райан Бейдер, выйдет на защиту титула в полутяжелом весе 9 мая на Bellator 243 в Сан-Хосе, а его соперником станет россиянин Вадим Немков.Василий Конов: Впервые наблюдаем открытый конфликт между двумя главными футбольными организациями в странеСпортивный журналист Василий Конов отреагировал на конфликт РФС и РПЛ. Сегодня, 24 января, стало известно, что РФС признал досрочные выборы Сергея Прядкина на пост главы РПЛ недействительными.рекламаБиатлонисты из России побили собственный антирекорд в Кубке мираКоманда биатлонистов из России установила собственный антирекорд на этапах Кубка мира. Спортсмены прошли максимальное число гонок подряд, не получив при этом наград.