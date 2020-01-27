НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»Фигуристка, проигравшая российской паре, попыталась забраться на первую ступень пьедесталаНемецкий чиновник раскритиковал победу российских фигуристок на ЧЕБиатлон. Мартен Фуркад: Вероятно, российским биатлонистам нужно новое руководство«Спёрс» и «Торонто» не стали атаковать в первых владениях. Игроки дали истечь 24 секундамГол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»Мадридский «Реал» на выезде добыл минимальную победу над «Вальядолидом» (0:1). Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте.рекламаДональда Трампа ужаснуло известие о гибели Коби Брайанта"Твиттер" полицейского департамента Lost Hills Ужасной назвал новость о гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта президент США Дональд Трамп.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыРоссийские фигуристки заняли пьедестал чемпионата Европы в австрийском Граце. Россияне повторили медальные рекорды СССР на турнире в 1986 и 1987 годах.Комличенко стал игроком «Динамо»"Динамо" подписало форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.Контракт 24-летнего футболиста с "бело-голубыми" рассчитан на 4,5 года.🔄 Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко перешёл в #Динамо.Антирекорд сборной России: 26 гонок без подиумов подрядСборная России установила личный антирекорд Кубков мира. По итогам этапа в Поклюке россияне не попадают на подиум уже 26 гонок подряд. Со дна уже не постучат?«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Роналду и Дибала обставят Гаттузо в НеаполеУ «Наполи» одна победа в 12 предыдущих матчах Серии А. В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Наполи» примет «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаАхмед Айдамиров: «„Ахмат“ и другие клубы считают, что процедуры выбора президента РПЛ проведены правильно»Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре объяснил позицию по поводу решения избирательного комитета РФС, поставившего под сомнение результаты продления полномочий Сергея Прядкина на посту президента РПЛ.Клопп: В переигровке Кубка Англии будет играть молодежкаГлавный тренер Ливерпуля Юрген Клопп — о матче против Шрусбери. Шрусбери отыгрался с 0:2 в матче с Ливерпулем и будет переигровка. "Я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв.реклама«Федор сказал сделать все красиво. Потому что бой 9 мая». Ученик Емельяненко идет за титулом BellatorВадим Немков в интервью «СЭ» — о главном вызове в карьере.