Клопп: В переигровке Кубка Англии будет играть молодежка

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп — о матче против Шрусбери. Шрусбери отыгрался с 0:2 в матче с Ливерпулем и будет переигровка. "Я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв.