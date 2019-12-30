СБР объявил о включении Кайшевой, Сливко и Мухамедзянова в состав команды на Кубок IBU, но позже удалил посты

Союз биатлонистов России (СБР) в официальных соцсетях объявил о включении Ульяны Кайшевой, Виктории Сливко, Алексея Слепова, Ильназа Мухамедзянова и Вадима Филимонова в состав сборной на январские этапы Кубка IBU, но спустя некоторое время удалил посты.