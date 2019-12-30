Сборная Финляндии забросили семь шайб в матче МЧМ с казахстанцами

Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.