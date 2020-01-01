То, что делает «Ливерпуль» особенным

Клопп не верит в сезон АПЛ без поражений, но «Соккер.ру» отмечает характеристику, которая помогает «красным» не уступать.Проигрывать в футболе – нормально, а великими спортсменов часто делает реакция на осечки.