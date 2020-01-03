НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКулушевски подписал контракт с «Ювентусом»Харитонов о бое Исмаилов – ЕмельяненкоВладислав Радимов — о санкциях ВАДА: «Забейте вы на нее!»«Сибирь» – «Нефтехимик»: прогнозы букмекеров, прямая трансляция и время начала матчаСМИ: Китайский клуб обязан выкупить Фернандо у «Спартака»Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»Шведский полузащитник Деян Кулушевски подписал контракт с туринским «Ювентусом». Бывший игрок «Аталанты» подписал контракт с «Ювентусом», который рассчитан на четыре года.рекламаХоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет ШвецияОпределились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии. Счет встречи составил 5:0. Две шайбы забросил Нильс Хёнгландер.Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де Ски. Масс-старт 10/15 км. Мужчины (прямая видеотрансляция)3 января в Валь ди Фиемме (Италия) в рамках этапа Кубка мира Тур де Ски пройдет мужской масс-старт 10/15 км классическим стилем. Лыжные гонки. Кубок мира.Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил РоссиюБывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине. «Нравится ли россиянам Путин? Нет…«Челси» предложит 23,6 миллиона за ЧаловаНападающий московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Как сообщает Daily Express, руководство лондонского «Челси» рассматривает покупку российского форварда.В допинг-пробе французской фигуристки обнаружили кокаинЭто вещество входит в списки запрещенных препаратов ООН и WADA. Французская фигуристка Лорин Лекавалье провалила допинг-тестирование.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид— : —ЛеганесНачало в 13:00Чемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаКучеров и Василевский обыграли «Монреаль»"Тампа-Бэй" в гостях переиграла "Монреаль" - 2:1, благодаря голу Никиты Кучерова и сверхнадежной игре голкипера Андрея Василевского. В регулярном чемпионате НХЛ встречались "Монреаль" и "Тампа-Бэй".НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир