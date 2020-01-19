Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ котируется ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг национальных чемпионатов. Впервые с 2009 года первое место в списке занимает не испанская Ла Лига.