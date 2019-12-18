Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем»

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин.