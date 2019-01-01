Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов побегут за Россию

7 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.