Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

В УЕФА считают российский футбол самым зависимым в Европе от спонсорских денег

В УЕФА назвали Российскую премьер-лигу одной из самых зависимых организаций. Значительная часть ее бюджета по итогам 2018 года состоит из спонсорских средств и доходов от коммерческой деятельности.