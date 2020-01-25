Кокорин - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Зальцбургом»

Действующий чемпион России сегодня на своих сборах в катарской Дохе проводит второй товарищеский поединок. На этот раз соперником сине-бело-голубых станет австрийский «Зальцбург».