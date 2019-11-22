МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева впервые в своей карьере исполнила четверной тулуп.СМИ узнали, кто получит «Золотой мяч»Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.«Локомотив» показал форму на матч Лиги чемпионов с «Байером»«Локомотив» проведет матч группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» в зеленой форме. 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Записи матчейЛос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Торонто – Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Оттава Яндекс.Эфир Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Баффало – Торонто Яндекс.Эфир Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир Детройт — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир Баффало — Калгари Яндекс.Эфир Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир 02:42:08Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:49:50Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:20Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:22Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:00Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:45Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:40Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир «Абсолютная чушь»: Тарасова и Авербух защитили Ягудина в скандале с фанатамиФанаты фигурного катания создали петицию с требованием отстранить Алексея Ягудина от комментаторской работы из-за резких высказываний о спортсменах в прямом эфире.реклама