МОК рассмотрит допуск россиян к участию в Олимпиаде после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио только после окончательного решения Спортивного арбитража (СAS), сообщает Reuters.