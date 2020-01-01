НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГлавного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видеоЭкипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл шестой этап ралли «Дакар»«Видел много смертей. Людей взрывали на моих глазах». Сумасшедшее интервью американского бойца ММААлександрова обыграла двукратную чемпионку Шлемов и вышла в финал турнира в ШэньчжэнеПанарин обогнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛГлавного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео«Малага» отстранила наставника Виктора Санчеса от работы из-за пикантного видео. Сообщается, в сеть попало видео с его членом.рекламаРоссийские теннисисты не смогли выйти в финал ATP CupТАСС, 11 января. Сборная России проиграла команде Сербии в полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.Малкин против «Колорадо»: гол, передача, «+2», 1-я звездаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу, забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой. Россиянин набрал очки (2+1) во второй игре подряд.Биатлон, Кубок мира: мужская и женская эстафеты онлайн-трансляция 11 января 2020Год назад российские биатлонисты сенсационно выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Повторить будет непросто. ГОНКИ ДНЯ: *** 14:00 мск.Хави может возглавить «Барселону» в случае отставки ВальвердеБывший полузащитник «Барселоны» Хави может стать главным тренером команды.МОК: дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотреныМеждународный олимпийский комитет (МОК) может заново рассмотреть дела 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году по делу о нарушении антидопинговых правил.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри— : —МиланНачало в 09:00Чемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия— : —МирандесНачало в 06:00Еще 19Весь футболрекламаПанарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснилНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой. «Изменилось ли мнение?НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир