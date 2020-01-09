«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в Казани

Казанский "Ак Барс" в родных стенах не совладал с нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 1:4.