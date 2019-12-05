В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

В Турине с 5 по 9 декабря состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20. В соревнованиях примут участие по шесть лучших взрослых фигуристов и юниоров в каждой дисциплине.