Василий Ломаченко о победе Теофимо Лопеса: Добро пожаловать в мой клуб

Объединённый чемпион мира по версиям WBC/WBO/WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) дал флеш-интервью телеканалу ESPN сразу после победы американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 KO) над чемпионом из Ганы Ричардом Комми (29-3, 26 KO).