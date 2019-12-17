НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМалком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»Игрок СКА помог Финляндии одержать победу над ШвециейАмериканец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весеГинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мираМалком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых. Ролик, снятый с трибуны, появился в инстаграме футболиста.рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. Турнир проходил в Лас-Вегасе.Россиянки взяли бронзу чемпионата мираЖенская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, проходящего в Японии. В матче за третье место россиянки переиграли сборную Норвегии со счетом 33:28.Российские хоккеисты обыграли чехов по буллитамРоссийская хоккейная сборная обыграла команду Чехии со счетом 4:3 по буллитам в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU, Глазырина - втораяРоссиянка Анастасия Поршнева завоевала золото в гонке с общего старта на 12 километров на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Италии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаЛыжи. Кубок мира. Йохауг, Венг, Пярмякоски и Непряева пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км15 декабря в швейцарском Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км. Кубок мира по лыжным гонкам Давос, Швейцария Женщины 10 км, свободный стиль Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2. Старт-лист 18.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Президент СКР Кравцов: Кулижников доказывает, что он уникаленРекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников своей победой на этапе Кубка мира в японском Нагано доказал, что является уникальным спортсменом, заявил РИА Новости президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.рекламаВ Екатеринбурге на турнире РМК освистали ТиматиВ Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC) 7, организованный Русской медной компанией.