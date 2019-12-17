Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Венг, Пярмякоски и Непряева пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

15 декабря в швейцарском Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км. Кубок мира по лыжным гонкам Давос, Швейцария Женщины 10 км, свободный стиль Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2. Старт-лист 18.