НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМалком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»Финны обыграли шведов в матче Кубка Первого канала. Вратарь забросил шайбуЯкименко убеждён, что чистые российские спортсмены должны выступать под своим флагомАнна Богалий — о серебре россиянок в эстафете: «Надо стоя аплодировать нашей команде»ВЭБ конвертирует долг ПФК ЦСКА в 75% акций клуба, ищет для него новых инвесторовМалком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых. Ролик, снятый с трибуны, появился в инстаграме футболиста.рекламаКоманда Тутберидзе ответила Плющенко: Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазахВ Instagram с названием команды известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе (teamtutberidze_) появился пост, посвященный олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой.Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого каналаСборная России одолела национальную Чехию в поединке Кубка Первого канала.Шлеменко задушил экс-бойца UFC Бранча на турнире в ЕкатеринбургеБывший чемпион Bellator Александр Шлеменко победил экс-чемпиона WSOF в двух дивизионах Давида Бранча в главном поединке турнира RCC 7, который проходил в Екатеринбурге.Логинов доволен вторым местом в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлонуХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. / ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов доволен второму месту в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавитРоссийский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит. — Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ОсасунаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииДженоа0 : 0СампдорияПерерывЕще 2Весь футболрекламаЖулин — о Загитовой: «Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?»Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал правильным решение Алины Загитовой о приостановлении карьеры.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в ДавосеРоссиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.рекламаМайе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииФранцузский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине. Фуркад спровоцировал обоюдное падение по ходу гонки.