НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКирьос вывел Австралию вперед в матче с Германией на ATP CupАвербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»Россия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взносаКазахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМЭксперт и комментатор TSN Рэй Ферраро – о непредсказуемости финала Канада – РоссияКирьос вывел Австралию вперед в матче с Германией на ATP CupАвстралиец Ник Кирьос в стартовом матче группового турнира ATP Cup победил немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.«Ак Барс» – «Трактор». Авцин удален до конца матча за удар Кормье клюшкой в пахНападающий «Трактора» Александр Авцин был удален до конца матча чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0, 2-й перерыв). На 37-й минуте форвард Патрис Кормье толкнул Авцина клюшкой.Молодежный ЧМ 2023 года по хоккею решено провести в РФ, несмотря на решение WADAВиталий Невар / Новый Калининград Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.Экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова победил на первом этапе ралли «Дакар»В классе внедорожников лучшим стал петербуржец Владимир Васильев. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииДженоа1 : 1СассуолоИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаЛиверпуль1 : 0ЭвертонИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛимонес1 : 1Лё Пюи Фут 43Идёт 2-й таймЕще 12Весь футболрекламаATP Cup. Медведев и Хачанов проиграли парный матчРоссияне Даниил Медведев и Карен Хачанов не справились с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком на групповом этапе ATP Cup, - 3/6, 4/6. Матч продолжался 1 час 6 минут.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Спартак» потерпел третье поражение подряд, крупно уступив московскому «Динамо»«Динамо» нанесло поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.реклама«Шайбы россиян – полная лажа»: молодежная сборная Швеции по хоккею не умеет проигрывать достойноС громким заявлением в адрес наших спортсменов выступил нападающий Давид Густафссон