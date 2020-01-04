Молодежный ЧМ 2023 года по хоккею решено провести в РФ, несмотря на решение WADA

Виталий Невар / Новый Калининград Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.