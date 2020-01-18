Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч против «Севильи»

«Реал» огласил заявку на матч с «Севильей». В список игроков не вошли полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бэйл. По данным AS, у валлийца при этом нет травмы.