НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч против «Севильи»Дочь проповедника против лесбиянки и другие бои UFC246: прогноз поединков на разогреве у КонораНепряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в ЧехииТрансгендеры могут обеспечить США лидерство в медальном зачете на ОлимпиадеБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела СалазараБэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч против «Севильи»«Реал» огласил заявку на матч с «Севильей». В список игроков не вошли полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бэйл. По данным AS, у валлийца при этом нет травмы.рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число голов хоккеиста в НХЛ составило 692.Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в РупольдингеТАСС, 18 января. Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть в гостях «Аугсбург»У хозяев поля голами отметились Флориан Нидерлехнер (34-я и 55-я минуты) и Марко Рихтер (46).Большунов — первый, Непряева — вторая, биатлонисты снова с «деревянной» медалью, Макгрегор: без права на поражениеСамые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 18 января. Большунов — первый! Непряева — вторая.В Москве состоялся день конкурсов перед Матчем звёзд КХЛВ Москве на льду «ВТБ-Арены» состоялся день конкурсов в рамках Матча звёзд КХЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаТренерский штаб сборной России внес изменения в состав мужской команды перед этапом КМ в ПоклюкеТренерский штаб сборной России по биатлону внес изменения в состав мужской команды на шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения). По информации источника, Карима Халили заменит Кирилл Стрельцов.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Команда дивизиона Харламова выиграла эстафету хоккейного мастерстваКоманда дивизиона Харламова стала победителем эстафеты хоккейного мастерства на мастер-шоу в рамках звездного уик-энда КХЛ, который проходит в Москве.рекламаРоссия сохранила лидерство в медальном зачете юношеской ОлимпиадыСборная России сохранила лидерство в неофициальном медальном зачете зимней юношеской Олимпиады по итогам седьмого соревновательного дня.