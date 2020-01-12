Астон Вилла

Кавани и Паредес в заявке ПСЖ на матч с «Монако»

Футбольный клуб ПСЖ опубликовал заявку команды на матч с "Монако", который состоится сегодня в Париже. В число игроков, которые сегодня могут выйти не поле вошли Эдинсон Кавани и Леандро Паредес.