«Мышление очкошника». Хабиб высмеял признание Серроне о страхах перед боями

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на признание Дональда Серроне о том, что перед боями он нервничает и испытывает страх. «Из раза в раз я боюсь, нервничаю.