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Франция победила в смешанной эстафете в Поклюке, россияне — в шаге от пьедестала

Сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты, прошедшей в рамках 6-го этапа Кубка мира в Поклюке. За Францию выступали Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз и Жулия Симон.

«Барселона» и «Валенсия» определились со стартовыми составами. Черышев пропускает матч

Сегодня в 18:00 состоится матч 21 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией". Игра пройдет на домашней арене "летучих мышей" - Месталье. Команды уже определились со стартовыми составами.
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб вышел в лидеры Восточной конференции, обогнав по дополнительным показателям «Авангард». «Салават Юлаев» идет седьмым.
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