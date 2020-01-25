«Зенит» встретится с «РБ Зальцбург» на сборе в Катаре

Сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с австрийским «РБ Зальцбург» в рамках тренировочных сборов в Катаре. Команды встретятся с на стадионе «Аспио-Центр» и сыграют три тайма по 40 минут.