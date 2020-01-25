НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРоссийские биатлонисты стали четвёртыми в смешанной эстафете на КМНиколай Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»Вяльбе о победе Большунова в скиатлоне в Германии: он просто умничкаМатч звезд НХЛ. Василевский вновь второй в конкурсе вратарей. Биннингтон – 1-й с 10 сэйвами подрядГретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекордРоссийские биатлонисты стали четвёртыми в смешанной эстафете на КМСборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.рекламаВиктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцахВ австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду.Комличенко объяснил, почему перешел в «Динамо»В субботу новичок «Динамо» Николай Комличенко подписал контракт с бело-голубыми. 24-летний игрок сборной России рассказал, чем его привлекло предложение команды.Франция победила в смешанной эстафете в Поклюке, россияне — в шаге от пьедесталаСборная Франции стала победителем смешанной эстафеты, прошедшей в рамках 6-го этапа Кубка мира в Поклюке. За Францию выступали Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз и Жулия Симон.«Зенит» встретится с «РБ Зальцбург» на сборе в КатареСине-бело-голубые проведут товарищеский матч с австрийским «РБ Зальцбург» в рамках тренировочных сборов в Катаре. Команды встретятся с на стадионе «Аспио-Центр» и сыграют три тайма по 40 минут.«Барселона» и «Валенсия» определились со стартовыми составами. Черышев пропускает матчСегодня в 18:00 состоится матч 21 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией". Игра пройдет на домашней арене "летучих мышей" - Месталье. Команды уже определились со стартовыми составами.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес0 : 1ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииБавария4 : 0Шальке-04Идёт 2-й таймЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииФиорентина0 : 0ДженоаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЖенская сборная России по водному поло отобралась на Олимпиаду в ТокиоЖенская сборная России по водному поло завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб вышел в лидеры Восточной конференции, обогнав по дополнительным показателям «Авангард». «Салават Юлаев» идет седьмым.реклама