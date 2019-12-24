Хованцев рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава сборной России

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о единственной возможности для Дмитрия Малышко вернуться в состав команды. — Решением правления СБР Малышко не включен в состав на Кубок мира.