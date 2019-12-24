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Хованцев рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава сборной России

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о единственной возможности для Дмитрия Малышко вернуться в состав команды. — Решением правления СБР Малышко не включен в состав на Кубок мира.

РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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В Москве прошла премьера мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

В Москве олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в новом амплуа в праздничном шоу Татьяны Навки. Премьера мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». собрала тысячи зрителей.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
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Макмиллан считает, что «Авангард» не использовал свои моменты в матче с «Трактором»

Форвард «Авангарда» Брэндон Макмиллан после поражения от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. 29-летний канадец провел первую игру в составе омичей.
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