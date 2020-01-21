Жезус не забил второй пенальти в сезоне. Он реализовал только 4 из 10 в карьере

«Манчестер Сити» упустил шанс выйти вперед в матче с «Шеффилд Юнайтед» (0:0, первый тайм). Форвард Габриэл Жезус не реализовал пенальти, назначенный за фол на Рияде Марезе.