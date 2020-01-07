Шайба Дацюка не уберегла «Автомобилист» от поражения «Сибири»

В Екатеринбурге завершилась встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой «Автомобилист» уступил в напряженном поединке «Сибири», со счетом: 3:4 ОТ.