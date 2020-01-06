Сборная России вышла в четвертьфинал ATP Cup

Сборная России прошла в четвертьфинал ATP Cup. За национальную команду России на турнире выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов.В заключительном матче группы D сборная России досрочно одержала победу над национальной командой Норвегии.В одиночном разряде Карен Хачанов одержал победу над Виктором Дурашовичем со счетом 6:2, 6:1. Даниил Медведев в свою очередь обыграл Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:6.Счет в противостоянии между Россией и Норвегией стал 2:0. Сегодня между сборными России и Норвегии состоится парная встреча, которая уже не имеет значения для сборной России.Россияне финишировали первыми в группе D и вышли в четвертьфинал турнира.