МОК рассмотрит «российский вопрос» после решения CAS

Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.