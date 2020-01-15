СМИ: Один из клубов АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА

Переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в ЦСКА может сорваться. По информации источника, предметный интерес к 22-летнему форварду проявляет один из клубов АПЛ.