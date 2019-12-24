Правительство РФ увеличило премии за медали на престижных спортивных соревнованиях

Увеличены размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам престижных международных и национальных спортивных состязаний, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Отмечается, что премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тысяч рублей до 358,4 тысяч, за серебряные – со 112 тысяч рублей до 179,2 тысяч, за бронзовые – с 67,2 тысяч рублей до 107,5 тысяч.Размеры премий за аналогичные награды на чемпионатах Европы соответственно увеличены со 112 тысяч рублей до 179,2 тысяч, с 56 тысяч рублей до 89,6 тысяч и с 33,6 тысяч рублей до 53,8 тысяч.«Также увеличены размеры премий, которые выплачиваются спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России, на время приостановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций», – говорится в сообщении.