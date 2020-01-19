РПЛ из 18 команд: куда вставить еще четыре тура? Придется играть в июне и феврале

Бурные дебаты, возникшие по поводу идеи расширения премьер-лиги до 18 команд, кипят в основном вокруг проблемы наличия достаточного числа классных команд и финансово устойчивых клубов.