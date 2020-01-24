НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболист Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиковКубок мира. Индивидуальная гонка. Экхофф стартует 12-й, Вирер – 15-й, Миронова – 19-й, Юрлова – 84-йВ «зеленом дерби» в Казани «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев»«Работа полным ходом». Как вам растяжка Загитовой?Наоми Осака: «Никто не хочет проигрывать 15-летней»Футболист Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиковНовичок казанского "Рубина" Иван Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".рекламаЧемпионка мира будет определена в последней партии матча между Цзюй Вэньцзюнь и ГорячкинойВ 11-й партии матча за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной шахматистки разыграли берлинский вариант испанской партии с 6.dxe5.В «Младе» подтвердили возможный уход КомличенкоСпортивный директор «Млады Болеслав» Йозеф Джинох заявил, что команда отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко.Маттиас Кравениттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»Аргентинский полузащитник Маттиас Краневиитер продолжит карьеру в мексиканском клубе "Монтеррей". 26-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года.Малком: Я чувствую, что ещё не готов полностьюНа официальном сайте «Зенита» появилось интервью бразильца Малкома, который сейчас восстанавливается после травмы. Футболист рассказал о том, как проходит этот процесс.Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат ЕвропыСеребро турнира также завоевал спортсмен из России Артур Даниелян. Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаВ матче СКА — «Барыс» был забит издевательский гол после удивительного финта. ВидеоСКА в Санкт-Петербурге обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4. Питерцы выиграли оба очных матча в сезоне. Опасная ситуация.Трёх футболистов «Машук-КМВ» отстранили от игр из-за ставокОдин из спортсменов не сможет выходить на поле 2 года, ещё 2 игрока получили по 1 году запрета на футбол.реклама