Врана считает, что Овечкин способен стать лучшим из лучших

Sport.ru/ Хоккей. 23-летний чешский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Якуб Врана похвалил капитана клуба Александра Овечкина за хет-трик в победной игре НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз" (5:2). "Он является одним из лучших снайперов в истории, и у него ещё есть время, чтобы стать лучшим из лучших.