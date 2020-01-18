«Ман Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в добавленное время

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 23-го тура АПЛ (2:2). «Горожане» уступали по ходу игры, пропустив на 39-й минуте, однако два мяча Серхио Агуэро на 82-й и 87-й минутах позволили «горожанам» выйти вперед.