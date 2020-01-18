Франко Васкес о судействе игры с «Реалом»: «Если сказать то, что думаешь, получишь дисквалификацию»

Полузащитник «Севильи» Франко Васкес высказался о судействе в матче с «Реалом» (1:2). В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга, который забил после навеса с углового.