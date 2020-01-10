НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКашшаи стал новым главой департамента судейства РФСНорвежка Рёйселанд выиграла биатлонный спринт в Оберхофе, Миронова – 19-яГолкипер «Нэшвилла» Ринне забил «Чикаго» (ВИДЕО)Джокович с Шаповаловым получили по предупреждению за крики на зрителей во время матча на ATP Cup. Судья призывал трибуны к уважениюWADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS)Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФСSport.ru / Футбол. Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС. На этой должности Кашшаи сменит Александра Егорова, работавшего в РФС с мая 2018 года.рекламаЭкипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»У грузового болида команды «КАМАЗ-мастера» вышел из строя двигатель.Панарин набрал три очка в победном матче «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», Шестеркин отразил 46 бросков«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании«Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. В начале второго тайма Коке точно пробил в угол ворот каталонцев после паса Анхеля Корреа.Медведев устроил скандал, но вывел Россию в полуфиналНаша сборная — в четверке сильнейших на ATP Cup, а Даниил снова — четвертая ракетка мира. Сидней (Австралия). ATP Cup.Игрок «Атлетико» Лемар может продолжить карьеру в РоссииПолузащитник «Атлетико» Тома Лемар может покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно. У футболиста есть ряд предложений.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаМаксим Траньков: Кафельников публикует абсолютно ужасные посты. А Спиридонов — ноунейм для меняДвукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал некоторых бывших и действующих спортсменов за поведение в социальных сетях.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Испанский клуб может купить воспитанника «Краснодара» Шапи9 января стало известно, что «Краснодар» и испанская «Севилья» ведут переговоры о трансфере молодого нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.реклама