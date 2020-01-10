Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС

Sport.ru / Футбол. Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС. На этой должности Кашшаи сменит Александра Егорова, работавшего в РФС с мая 2018 года.