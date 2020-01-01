Югорские биатлонисты выступят на Кубке мира

Трое югорчан выступят на Кубке мира по биатлону. В Оберхове стартует четвертый этап соревнований. В состав национальной команды вошли: Никита Поршнев, Кристина Резцова, а также Анастасия Поршнева.