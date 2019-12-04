Как попасть на ЧМ-2022 в Катар? «Группа жизни» для России: Швейцария, Турция, Кипр, Сан-Марино

Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений, касающихся двух крупных турниров — ближайшего первенства планеты и Лиги наций-2020/21. Три года до ЧМ-2022. Как дела со стадионами в Катаре?