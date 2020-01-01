НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть АнчелоттиБородавко: Большунов сумел победить не только соперников, но и сильный снегСвищев: Великобритания отказом выдать пробы Мо Фары попирает принципы чистого спортаВернувшаяся к тренировкам Загитова показала, как исполняет фирменный каскадЭнгелс: выставить 36-летнего Ковальчука на трансфер наилучший способПрезидент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть АнчелоттиПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет уволить Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти, ранее отправлено в отставку с поста наставника неаполитанцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.рекламаМакгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246Конор Магрегор, боец UFC из Ирландии, смог одолеть уроженца США Дональда Серроне в рамках чемпионата UFC 246, прошедшего в американском городе Лас-Вегас.Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу головВ матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Жакелен был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 14 секундФранцузский биатлонист Эмильен Жакелен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Александр Логинов проиграл 14 секунд.«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышев не доиграл первый тайм«Мальорка» на домашнем поле переиграла «Валенсию» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. Хозяева открыли счет на седьмой минуте — отличился Антонио Райльо.ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 2020. LIVEВ воскресенье состоится главное событие звездного уик-энда КХЛ — ФОНБЕТ Матч звезд. Четыре сборных, собранных из дивизионов лиги, разыграют мини-турнир в формате «три на три».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли0 : 1ЛестерПерерывЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииБетис2 : 0Реал СосьедадИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 0БаварияИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболреклама«Милан» в добавленное время вырвал победу у «Удинезе»«Милан» дома одержал победу над «Удинезе» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир