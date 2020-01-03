Энтони Джошуа неожиданно сделал заявление о завершении карьеры

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, заявил, что намерен провести ещё 15 поединков на профессиональном ринге, после чего можно заканчивать карьеру.