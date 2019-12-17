Теофимо Лопес: «Теперь я буду драться с Ломаченко»

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес сообщил, что в следующем году проведет бой против чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. «Все вы знаете, с кем я буду драться. С Ломаченко.