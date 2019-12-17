Милош Ржига: «Люблю приезжать в Россию, здесь всегда очень теплый прием»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от России (3:4 Б) в матче 2-го этапа Евротура в Москве назвал причины, из-за которых его подопечные потерпели неудачу.