НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСергей Юран снова возглавил «Химки»Фигуристка Попова: «Сегодня произошла смена лидеров в Европе. А возможно, и в мире»Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путемОтчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator БейдераСергей Юран снова возглавил «Химки»Сергей Юран назначен на должность главного тренера «Химок». Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Иванов. «Подписали контракт с Сергеем Юраном.рекламаОрлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.Навка ответила немецкому чиновнику на критику победы российских фигуристовОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсфорта в адрес российских спортсменов.У OG был план еще полгода назад. Теория ГенезисаГениальные задумки от Нотейла в действии. Новость про уход Джеракса застала нас врасплох. Но что, если сами OG были готовы к изменениям еще в сентябре!Тренер Нурмагомедова предсказал поражение от ФергюсонаТренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ожидает, что бой с Тони Фергюсоном будет самым тяжёлым в карьере дагестанца. Наставник даже предположил, что чемпион может проиграть.Президент ФФККР объяснил, почему сборная России не объявила состав на чемпионат мираСборная России выиграла на чемпионате Европы 10 медалей из 12-ти, включая четыре золота. Последний раз такой триумф был в 2006 году.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 1РизеспорЗавершёнЧемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут0 : 2АрсеналПерерывЧемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)1 : 2Риу АвеЗавершёнЧемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк3 : 3АлтынордуЗавершёнВесь футболреклама«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», Даугавиньш сделал хет-трик«Спартак» обыграл «Куньлунь» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Каспарс Даугавиньш.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Колосков о выборах президента РПЛ: «Возомнили себя крутыми. Подумали, что независимые»Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о скандале с выборами президента РПЛ. «Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен.рекламаАрустамян заявил о скором возвращении братьев Березуцких в ЦСКАБывшие футболисты ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие в ближайшее время вернутся в армейский клуб.