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Год назад американец Бейдер вырубил Емельяненко за 35 секунд. В 2020-м за Федора отомстит его ученик

Ученик Федора Вадим Немков — один из самых сильных полутяжей планеты. Некоторое время он находился на втором месте рейтинга Fightmatrix, уступая лишь чемпиону UFC Джону Джонсу.

Черевченко — о Кашшаи: удивил его приход. Министром здравоохранения тоже иностранец будет?

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС. «Запрет на критику судей? Я и так не комментировал.
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