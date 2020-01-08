Дакар 2020. Антон Шибалов и Стефан Петрансель выиграли четвертый этап

Завершился четвёртый гоночный день ралли-марафона "Дакар 2020", который проходит в Саудовской Аравии. Гонщикам нужно было проехать 453 "боевых" километра из Неома в Эль-Улу.