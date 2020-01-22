Форвард СКА Морозов забил свой 1-й гол в КХЛ и набрал свое 1-е очко. Это его 19-й матч в лиге

СКА в Питере принимает «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода армейцы ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард СКА Иван Морозов.