НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная России проиграла Канаде в финале МЧМСборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. ВидеоСеребро на вес золота: почему второе место россиян на МЧМ — успехРоссия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взноса«Мы должны дать возможность нашим мальчишкам ошибаться». Интервью с Игорем ЛарионовымСборная России проиграла Канаде в финале МЧМФинал выдался боевым и напряженным, к сожалению, сильнее в решающем поединке оказались канадцы. Сборная России закончила выступление на турнире поражением со счетом: 4:3.рекламаЛыжник Большунов впервые стал победителем многодневки «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов стал победителем престижной многодневной гонки "Тур де Ски".Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» 10 лет, дома – 21 год«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче Кубка Англии. «Ириски» не могут обыграть своего соперника по дерби с 2010 года. При этом на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» с 1999 года.Ковальчук в Монреале заговорил на французскомРоссийский нападающий Илья Ковальчук в Монреале поговорил с болельщиками, впервые после подписания контракта с местным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в РоссииПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и было запланировано, пройдет в Новосибирске и Омске.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаЗолото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМОбозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира. Счастье было так возможно…НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Игорь Ларионов: «У нас в МХЛ — страшная коррупция, а в КХЛ — засилье ветеранов»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) отметил высокий уровень коррупции в молодежных лигах России.рекламаКазахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМСборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.