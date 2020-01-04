НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная России проиграла Канаде в финале МЧМСборная Канады отыгралась с 1:3 и обыграла Россию в финале МЧМ-2020, видео«Мы были лучшими и доминировали над всеми». Русская молодежь не верит, что проиграла финал МЧМИгорь Ларионов — о причинах неудач молодёжной сборной на МЧМ-2020Эмоции скамейки Канады после победы над Россией в финале МЧМ-2020Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМФинал выдался боевым и напряженным, к сожалению, сильнее в решающем поединке оказались канадцы. Сборная России закончила выступление на турнире поражением со счетом: 4:3.рекламаЛыжник Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски».Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.Ливерпуль снова выиграл в мерсисайдском дерби, пройдя дальше в Кубке АнглииВ рамках 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль минимально обыграл Эвертон. Исход матча решил единственный гол, проведенный полузащитником Ливерпуля Кертисом Джонсом на 71-й минуте встречи.Илья Ковальчук вызвал восторг в «Монреале», говоря по-французскиА канадские болельщики повторяют слухи о том, что Илья ради «Монреаля» отказался от больших денег в России. «Же суи трез эре детреа Монреаль».WADA назначило России сумму ежегодного взносаВсемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму ежегодного обязательного взноса России в бюджет организации. Об этом сообщает ТАСС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаКанадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой РоссииВ данный момент в Чехии проходит финал молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Игорь Ларионов: «У нас в МХЛ — страшная коррупция, а в КХЛ — засилье ветеранов»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) отметил высокий уровень коррупции в молодежных лигах России.реклама