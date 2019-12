За Овечкиным и Малкиным — не пустота. Свечников — настоящее и будущее российского хоккея

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников вновь забил супергол в НХЛ Guess Svech needs to copyright this move then... ? https://t.co/i5Ourk2KdB — NHL (@NHL) December 18, 2019 Свечников — НХЛ — 2:0!